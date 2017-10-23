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TOROĞLU DÜN AKŞAM DELİYE DÖNDÜ: POZİSYONU METİN ŞENTÜRK BİLE GÖRÜRDÜ


Toroğlu dün akşam deliye döndü: Pozisyonu Metin Şentürk bile görürdü
Tarih : 23 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Toroğlu Dün Akşam Deliye Döndü: Pozisyonu Metin Şentürk Bile Görürdü(7/10)3

Erman Toroğlu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Toroğlu, hakem Cüneyt Çakır'ı hedef alırken şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray 0, Fenerbahçe 0, Cüneyt Çakır eksi 10. Başakşehir ile Beşiktaşlılar bu maçtan sonra keyifli. Fenerbahçe seyircisi olsaydı penaltı pozisyonu verdirirdi. Hasan Ali topu aldı gitti, hala vermedi. Cüneyt Çakır da 'ben görmedim abi' gibi bakıyor. Metin Şentürk bile görürdü penaltı pozisyonunu. Gözlerinden öperim Metin Şentürk."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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