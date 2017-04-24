

Milli Savunma Bakanı Işık, 24 TV canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Soruşturma için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdim" dedi.







"GİT, BU KONUYU İNCELE..."







Bakan Işık şunları söyledi:"Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış; ama bana bağlı olduğu için benim de bir teftiş kurulum var. Ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele ve gerektiğinde soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir'. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifadesi, kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız."







kaynak:milliyet