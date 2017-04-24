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tören mangalı karşılama için bakanlık inceleme başlattı

TÖREN MANGALI KARŞILAMA İÇİN BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. Bakan Işık, "Soruşturma için Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirdim" dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dün "Kasıt yok kusur var" demişti.

Tarih : 24 Nisan 2017, 11:12
Puan Ver : Tören Mangalı Karşılama İçin Bakanlık İnceleme Başlattı(8/10)5


Milli Savunma Bakanı Işık, 24 TV canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Soruşturma için Teftiş Kurulu'nu görevlendirdim" dedi.



"GİT, BU KONUYU İNCELE..."



 Bakan Işık şunları söyledi:"Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış; ama bana bağlı olduğu için benim de bir teftiş kurulum var. Ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele ve gerektiğinde soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir'. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifadesi, kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız."



 



kaynak:milliyet








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