TÖREN BOYUNCA ELİNDEN BIRAKMADI! ŞEHİT OĞLUNDAN BABASINA SON VEDA
Tuzla'da hırsızlık şüphelisiyle yaşanan kovalamacada şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın 6 yaşındaki oğlu cenaze töreni boyunca babasının resmine sarılıp ağladı.
Tuzla'da bir hırsızla yaşanan kovalamaca sırasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin 6 yaşındaki oğlu tören boyunca babasının fotoğrafına sarılıp ağladı. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın naaşı törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.
MESLEKTAŞLARI SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI
Tuzla'da dün gece yarısı bir hırsızla yaşanan kovalamaca esnasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ali Yıldız, annesi Kezban Yıldız ve eşi Emine Yıldız başta olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, meslektaşları ve yakınları katıldı. Evli ve iki erkek çocuk babası şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında alana getirildi. Saygı duruşuyla başlayan cenaze töreni şehit polis Yıldız için yapılan dualarla devam etti.
BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Törende bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Dünyadaki görevini onurlu bir şekilde tamamlayan Battal Yıldız şehitlik mertebesine yükselmiştir, mekanı cennet olsun. Böylesine bir mesleği hakkıyla yaparak nihayetini şehadetle tamamlamıştır. Şunun da bilinmesini isterim, bu toplumun birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Şehidimizin eşi bizim kardeşimiz, çocukları da bizim çocuklarımızdır. Onlara ve şehidin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
BABASININ FOTOĞRAFINA SARILIP AĞLADI
Şehit polisin, Hasan İlyas (6) ve Mehmet Ali (2) adında iki oğlu olduğu öğrenildi. 6 yaşındaki Hasan İlyas'ın tören boyunca babasının fotoğrafına sarılıp ağladığı görüldü. Yıldız'ın naaşı yapılan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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