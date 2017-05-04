

İstanbul Polisi, vatandaşlardan gelen "Uyuşturucu kullanan gençler zombi gibi çevremizde dolaşıyor, insanlara korku yaşatıyorlar. Bu gençleri zehirleyenler yakalansın" yazılı ihbarlar ve SABAH'ın "Ölüm Tribi" başlıklı haberi üzerine harekete geçti. Esenyurt başta olmak farklı ilçelerde gençlere uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden satışa hazır halde tek içimlik paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu çıktı.







İstanbul Polisi, uyuşturucu kullanan ve sokaklarda dolaşan gençlerle ilgili 155 Polis İmdat Hattı'na peş peşe ulaşan benzer seri ihbar şikayetleri ve SABAH'ın "Ölüm Tribi" başlıklı haberi üzerine harekete geçti. "Açık alanlarda uyuşturucu kullanıyorlar. Uyuşturucu kullanan gençler zombi gibi çevremizde dolaşıyorlar ve insanlara korku yaşatıyorlar. Bu gençleri zehirleyenler yakalansın" yazılı ihbarlarda bahsi geçen ilçeler ve mahallelerde fiziki takip başlatıldı.