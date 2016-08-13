O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'torba tasarı' plan ve bütçe komisyonu'nda kabul edildi

'TORBA TASARI' PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

Komisyonu'nda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:17
Puan Ver : 'torba Tasarı' Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi(0/10)


Plan ve Bütçe Komisyonunda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz  araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye  dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine  ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.

 

İçişleri Bakanlığının  güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurumları ile belediyelere ait  taşınmazlar Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

 

Kamu  düzeni ile güvenliğin bozulduğu veya doğal afet yaşanan yerlerde, özel  mülkiyetteki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarım, restorasyon  işlerinde sahiplerinin onayı aranmayacak.








Etiketler:   Torba  Tasarı    Plan  Ve  Bütçe  Komisyonu  Nda  Kabul  Edildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER