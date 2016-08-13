Komisyonu'nda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.



Plan ve Bütçe Komisyonunda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.







İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurumları ile belediyelere ait taşınmazlar Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.







Kamu düzeni ile güvenliğin bozulduğu veya doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyetteki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarım, restorasyon işlerinde sahiplerinin onayı aranmayacak.