Peşmergeler, Erbil-Kerkük Karayoluna Yığınak Yaptı
Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Tepki: Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum
Ak Parti'de Beklenmedik Gelişme! Kardeşi Darbeden Tutuklanan Şaban Dişli, İstifa Etti
Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
'kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı
Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı
Topun Ağzındaki Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Sinyali Verdi: Vefa Da Var, Veda Da
Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek, Beştepe'de Erdoğan'ın Verdiği Yemeğe Katıldı
9 Bin Liraya Kestane Çırpıcısı Aranıyor
Erdoğan'ın İstifasını İstediği Bursa Belediye Başkanı, Yurt Dışına Çıktı
Chp, Muhtarlara Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi İçin Teklif Verdi
Üniversite Sınavının Tarihi Ve Sorulacak Soru Sayısı Belli Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek'e Bahçeli'den Sonra Kılıçdaroğlu'ndan Da Destek: Ahlaki Değil
Merkel'den Türkiye'ye Mülteci Övgüsü: Yapılacak Yardımlar Yenilenmeli
Edirne'den Yunanistan'a Kara Yoluyla Geçişler Durdu
Devlet 3 Yılda 445 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçecek
Nissan, Japonya'daki Üretimini Askıya Aldı

TOPUN AĞZINDAKİ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA SİNYALİ VERDİ: VEFA DA VAR, VEDA DA


Topun Ağzındaki Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Sinyali Verdi: Vefa da Var, Veda da
Tarih : 19 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Topun Ağzındaki Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Sinyali Verdi: Vefa Da Var, Veda Da(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında "Bu işin içinde vefa da var veda da." diyerek istifa sinyali verdi.

İşte Ahmet Edip Uğur'un açıklamalarından satırbaşları:

"Tarih Balıkesir'den bahsetmiyorsa, o tarih eksiktir. 30 Mart 2014'deki seçimlerle Balıkesir Büyükşehir oldu. Biz de 3,5 yıldır Büyükşehir Belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Birazdan temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Balıkesirliler diyor ki, Balıkesir büyüyor ve onlar da diyor ki Başkan sağ olasın.

Son günlerde şahsimla ilgili bir çok söylentiler, söylenti dışında ifadeler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum. Eşyanın ömrü var. Makamın ömrü var. Bu dünya imtihan yeri. Ne diyor Ayet-i kerime. Zerre kadar hayır işlersen mükafatını, zerre kadar işlerseniz cezasını çekersiniz.

"KADER AĞLARINI ÖRÜYOR"

Kader ağlarını örüyor. Bizler inançlı insanlarız. Hayır bildiğiniz işte şer şer bildiğiniz işte hayır vardır deniyor. Şu fani dünyada imtihanı kazanmak, bu kubbede hoş seda bırakmak. Rahmetle anılmak.

"KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN FİDANLARI DİKMİYORUZ"

Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Ama bize ilahi tavsiye, kıyamet koparken elinde fidan varken bunu ağaç olarak diksin. Bizde Balıkesir olarak yaptığımız bu işler. Süreklilik var. Hemşerilerimiz hizmet bekliyor. Biz hizmetlerimizi aksatamayız. Şimdi fidan dikiyoruz, kıyametimiz koparılırken. Koltuğa yapışmak, koltuğu bırakmamak için fidanları dikmiyoruz.

"BU İŞİN İÇİNDE VEFA DA VAR VEDA DA"

Bu işin içinde vefa da var veda da var. Allah'tan Balıkesir için hayırlısını niyaz etmesini nasip ediyorum. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Topun  Ağzındaki  Balıkesir  Belediye  Başkanı  İstifa  Sinyali  Verdi  Vefa  Da  Var  
Veda  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER