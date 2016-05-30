Ağrılara neden olabilen kemik çıkıkları neden mi oluyor? Ayakkabı uyum uzmanı Başak Kurtoğlu topuklu ayakkabı giymenin zararlarını dile getirirken, "Kızarıklık, nasır gibi problemleri doğru ayakkabı ve tabanlık seçimi ile azaltılabiliyor" şeklinde konuştu.



Özellikle kadınları yakından ilgilendiren bir sorun olan kemik çıkığı, farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Öncelikle genetik mirasla ilgili olan kemik çıkığı, ayağa uygun olmayan sağlıksız ayakkabıların tercih edilmesi nedeniyle de görülebiliyor. Türkiye'nin ilk ayak-ayakkabı uyum uzmanı Başak Kurtoğlu şiddetli ağrılara neden olabilen kemik çıkıklarının sebeplerini ve engelleme yollarını açıklıyor.



KADINLARDA 9 KAT DAHA FAZLA



Kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülüyor. Yoğun olarak tercih edilen yüksek topuklu ve öne doğru sivrilen ve daralan ayakkabı modelleri ayak yapısına uyumsuz oluşları nedeniyle Hallux Valgus oluşumuna neden oluyor.



YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKEBİLİRSİNİZ



Başparmakta görülen kemik çıkıkları yoğun ağrılara neden olabiliyor. Yürümekte zorluk çekilmesine ve giyilen her ayakkabının rahatsızlık yaratmasına sebep olan çıkıklar günlük hayatı zorlaştırıyor.



UYGUN AYAKKABI SEÇİMİ İLE AĞRILARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİYOR



Kemik çıkığı rahatsızlığı yaşayan kişilerin ağrıları, kızarıklık, nasır gibi problemleri doğru ayakkabı ve tabanlık seçimi ile azaltılabiliyor. Amacımız bu kişilerin giydiği ayakkabılar içerisinde rahat edebilmesini sağlamak, yürüyüş ve yaşam kalitesini arttırmak. En önemli nokta yüksek topuklu, dar kalıplı ve sivri burunlu ayakkabılar yerine ayak yapısına uygun, gerektiğinde geniş kalıplı ve kemiği rahatsız etmeyen ayakkabılar kullanılmasıdır. Kişinin ayak tipine özel olarak üretilen tabanlıkların kullanımı da başparmakta meydana gelen deformasyondan kaynaklanan yanlış basmaların önüne geçerek denge yakalanmasını sağlıyor, böylece belirli bölgelerde biriken baskının ortadan kalkmasıyla birlikte ağrılar azalıyor. Bu yöntemlerle sonuca ulaşılamayan ileri derece vakalarda ise cerrahi tedavi yöntemlerine başvurmak gerekebiliyor. Ayak başparmağı çıkıklarının verdiği rahatsızlıkların büyük kısmı cerrahi operasyonlara gerek kalmadan doğru ayakkabı ve tabanlık kullanımı ile azaltılabilmektedir.







