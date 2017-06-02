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TOPTAN SAHTE PARA ŞEBEKESİNE OPERASYON


TOPTAN SAHTE PARA ŞEBEKESİNE OPERASYON
Tarih : 02 Haziran 2017, 15:11
Puan Ver : Toptan Sahte Para Şebekesine Operasyon(9/10)8


İstanbul'da kiraladıkları bir apartman dairesini sahte para basım merkezine çevirerek İstanbul ve Anadolu'daki 10 ildeki sahte para şebekelerine yüzde 15 ve yüzde 20 arasında karla sahte para satan 25 kişilik bir kalpazan şebekesi polis tarafından çökertildi.



 

Operasyonda 100 bin lira tutarında sahte para banknotları ele geçirilirken şebekeden para satın alıp piyasaya süren 13 kişilik bir sahte para şebekeside yakalanarak gözaltına alındı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kalpazan şebekesinin kurduğu sahte para merkezinde piyasaya sahte para süren şebekelere para bastığını belirleyince tespit edilen adrese operasyon kararı aldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Toptan  Sahte  Para  Şebekesine  Operasyon    haber

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