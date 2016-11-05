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topraktan ev alana yüzde 10 kdv iadesi

TOPRAKTAN EV ALANA YÜZDE 10 KDV İADESİ

KDV oranı % 18 olan ancak henüz teslim edilmemiş, faturası kesilmemiş olan konutlardan 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında teslim ve faturası kesilecek olan konutlar için KDV oranı % 8 uygulanacak. Aradaki fark iade edilecek.

Tarih : 05 Kasım 2016, 11:42
Puan Ver : Topraktan Ev Alana Yüzde 10 Kdv İadesi(7/10)8


150 metrekare üzeri konutları ilgilendiren düzenleme 8 Eylül 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle bu konutlar ile arsa metrekare birim değeri 1000 TL ve üzerinde olan konutlara ilişkin 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 arasında yapılacak konut teslimlerinde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti. Posta'da yer alan habere göre bu karar Türkiye genelinde 10 bin 530 sokakta yapılan konutları kapsıyordu.








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