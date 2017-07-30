Bakan Eroğlu, Mümkün Olsa İstanbul'u Terk Ederim Diyen Profesör Kadıoğlu'na Çok Kızdı
Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra İle Saldırdı
Fenerbahçe Stoch İçin Gelen Teklifi Kabul Etti
Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 5 Milyonu Aştı
Toprakla Üzeri Örtülen Mezarları Görenler, Yatır Sanıp Dua Ediyor
Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
Genç Kızların Bayıldığı Oyuncak Ayıya Uyuşturucu Sakladılar
Almanlar, Yolda Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Polise Götüren Yakup'u Konuşuyor
Fetö'nün Yeni Taktiği Deşifre Oldu! Whatsapp'ta Bu Mesajlara Dikkat
Antalya'daki Festival Çarşısı'ndaki Yangında 100 İş Yeri Kül Oldu
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık 2 İla 4 Derece Daha Da Artacak
Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!
Almanya Güne Terörle Uyandı! Gece Kulübünü Bastılar: 1 Ölü, 7 Yaralı
Galatasaray'ın Yeni Transferi Feghouli, Bu Akşam İstanbul'a Gelecek
Van'da 3 Yaşındaki Çocuk Suda Boğuldu, Aile Yarım Saat Sonra Fark Etti
Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
Bekir Bozdağ: Müftülere Nikah Yetkisi Laiklik İlkesinin Gereğidir
Rıdvan Dilmen'in İsmi Milli Takımlar Sorumluluğu İçin Geçiyor

Toprakla üzeri örtülen mezarları görenler, yatır sanıp dua ediyor

TOPRAKLA ÜZERİ ÖRTÜLEN MEZARLARI GÖRENLER, YATIR SANIP DUA EDİYOR

Ankara'da, altyapı çalışmaları ve yağmur suları nedeniyle büyük bir kısmı toprak altında kalan mezarları, gelip geçen vatandaşlar yatır sanıyor.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : Toprakla Üzeri Örtülen Mezarları Görenler, Yatır Sanıp Dua Ediyor(7/10)3

Başkent'te, altyapı çalışmaları, yol çalışmaları ve yağmur suyunun getirdiği toprakla üzeri örtülerek kaybolan ve kentsel dönüşüm projeleriyle binaların tam ortasında kalan mezarlıkları vatandaşlar yatır sanıp dua ediyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE YAĞMUR SULARI NEDENİYLE MEZARLARIN BİR KISMI KAYBOLDU

Türközü Mahallesi 407. Cadde üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm projeleriyle binaların tam ortasında kalan mezarlıkları gören vatandaşlar yatır sanıp dua ediyor. 47 senedir Türközü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Atilla, yıllar önce mezarların daha fazla olduğunu ancak zaman içerisinde bu mezarlıkların altyapı çalışmalarıyla, yağmurun taşıdığı topraklarla ve çocukların mezarların üzerinde oynamasıyla bir kısmının kaybolduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA KEMİKLER VE KAFATASLARI ÇIKTI

Mezarların sahipsiz durumda olduğunu kaydeden Atilla, altyapı çalışması sırasında kemiklerin ve kafa taslarının çıktığına dikkat çekerek, "Burası 50. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bulunuyor. Bu projeden önce koruma altına almayı düşünüyorlardı ama kentsel dönüşüm projesi çıktıktan sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Burada yaşayan insanlar bu duruma alıştı ama dışarıdan gelen insanlar biraz tedirgin oluyor. Şehir merkezinde böyle bir mezarlığın olması ve bu durumda olması insanları üzüyor. Bundan 15-20 sene önce sahipleri geliyordu. Nesil uzaklaştıkça gelen olmadı. Mezarları yaklaşık 20 senedir ziyaret eden yok" dedi.

"ARABAYI DURDURUP DUA EDİP GİDİYORLAR"

Yıllar önce burada 20-25 tane mezarlık olduğunu, 30-40 sene önce bir kısmının nakil yoluyla başka yere götürüldüğünü belirten Atilla, "Burası daha önceden ufak bir ara sokaktı. Kentsel dönüşüm ile burası şu anda cadde konumunda ve 18 metre genişliğinde bir cadde. Konutların ve caddenin tam ortasında da mezarlıklar bulunuyor, akıbeti de belli değil. Bu mezarları daha önce görmeyen birçok insan 'Burası yatır mı?' diye soruyor. Hatta arabasını durdurup burada dua edip giden insanlar var. Burayı yatır diye insanlara söylesek inanacak çok fazla insan var. Burayı bir koruma altına al, yatır olduğunu söyle, insanların akınına uğrayacak seviyede. Şehrin merkezinde sahipsiz bir mezarlık" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Toprakla  Üzeri  Örtülen  Mezarları  Görenler  Yatır  Sanıp  Dua  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER