Başkent'te, altyapı çalışmaları, yol çalışmaları ve yağmur suyunun getirdiği toprakla üzeri örtülerek kaybolan ve kentsel dönüşüm projeleriyle binaların tam ortasında kalan mezarlıkları vatandaşlar yatır sanıp dua ediyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE YAĞMUR SULARI NEDENİYLE MEZARLARIN BİR KISMI KAYBOLDU

Türközü Mahallesi 407. Cadde üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm projeleriyle binaların tam ortasında kalan mezarlıkları gören vatandaşlar yatır sanıp dua ediyor. 47 senedir Türközü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Atilla, yıllar önce mezarların daha fazla olduğunu ancak zaman içerisinde bu mezarlıkların altyapı çalışmalarıyla, yağmurun taşıdığı topraklarla ve çocukların mezarların üzerinde oynamasıyla bir kısmının kaybolduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA KEMİKLER VE KAFATASLARI ÇIKTI

Mezarların sahipsiz durumda olduğunu kaydeden Atilla, altyapı çalışması sırasında kemiklerin ve kafa taslarının çıktığına dikkat çekerek, "Burası 50. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bulunuyor. Bu projeden önce koruma altına almayı düşünüyorlardı ama kentsel dönüşüm projesi çıktıktan sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Burada yaşayan insanlar bu duruma alıştı ama dışarıdan gelen insanlar biraz tedirgin oluyor. Şehir merkezinde böyle bir mezarlığın olması ve bu durumda olması insanları üzüyor. Bundan 15-20 sene önce sahipleri geliyordu. Nesil uzaklaştıkça gelen olmadı. Mezarları yaklaşık 20 senedir ziyaret eden yok" dedi.

"ARABAYI DURDURUP DUA EDİP GİDİYORLAR"

Yıllar önce burada 20-25 tane mezarlık olduğunu, 30-40 sene önce bir kısmının nakil yoluyla başka yere götürüldüğünü belirten Atilla, "Burası daha önceden ufak bir ara sokaktı. Kentsel dönüşüm ile burası şu anda cadde konumunda ve 18 metre genişliğinde bir cadde. Konutların ve caddenin tam ortasında da mezarlıklar bulunuyor, akıbeti de belli değil. Bu mezarları daha önce görmeyen birçok insan 'Burası yatır mı?' diye soruyor. Hatta arabasını durdurup burada dua edip giden insanlar var. Burayı yatır diye insanlara söylesek inanacak çok fazla insan var. Burayı bir koruma altına al, yatır olduğunu söyle, insanların akınına uğrayacak seviyede. Şehrin merkezinde sahipsiz bir mezarlık" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada