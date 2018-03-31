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Toprak Seramik Fabrikası Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına Satıldı

TOPRAK SERAMİK FABRİKASI VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINA SATILDI

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan Toprak Seramik Fabrikası 25 milyon 550 bin TL bedelle Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığına satıldı.

Tarih : 31 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Toprak Seramik Fabrikası Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına Satıldı(7/10)3

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 185 dönümlük arazi üzerine kurulu Toprak Seramik Fabrikası 25 milyon 550 bin TL bedelle Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığına satıldı.

VAKIFLAR BANKASI ANONİM ORTAKLIĞINA SATILDI

İpotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılan 185 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrika alanı 25 milyon 550 bin TL bedelle Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığına satıldı. Edinilen bilgiye göre, fabrika ilk olarak 29 Şubat tarihinde Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

SATILMAYINCA İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKARILDI

Ancak bu tarihte satış gerçekleşmeyince 29 Mart tarihinde ikinci kez satışa çıkarıldı. İki müteşebbis katılımcı olarak BİEN Seramik Fabrikası yetkilileri ve Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığının katıldığı ve açık artırma usulü gerçekleştirilen satış sonrasında 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu.

TÜRKİYE'NİN ÖNCE GELEN SANAYİ TESİSLERİ ARASINDAYDI

Toprak fabrikaları özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin önde gelen sanayi tesisleri arasında yer alıyordu. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar yüzlerce aileye ekmek kapısı olurken Türkiye'nin seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahipti. Ancak 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. İş adamı Halis Toprak'ın vefatı sonrasında kötü gidişat tavan yaptı. Gelinen süreçte Toprak Seramik Fabrikası icra yoluyla satılırken Toprak Kağıt Fabrikası'yla ilgili olarak da devam eden iflas davaları sonucunda satışının gündeme geleceği kaydediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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