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TOPRAK KAYMASI YAŞANAN OKULDA EĞİTİM SONLANDIRILDI!


Toprak kayması yaşanan okulda eğitim sonlandırıldı!
Tarih : 05 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Toprak Kayması Yaşanan Okulda Eğitim Sonlandırıldı!(5/10)1

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "O binada eğitim bugün saat 14 itibarıyla sonlandırıldı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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