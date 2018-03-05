TOPRAK KAYMASI YAŞANAN OKULDA EĞİTİM SONLANDIRILDI!
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "O binada eğitim bugün saat 14 itibarıyla sonlandırıldı." dedi.
Kaynak: haberinburada
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