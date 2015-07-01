

Almanya'nın Passau kentinde inşaat çalışmaları yapan bir firma yetkilileri, özel şahsa ait bir arsada toprağa gömülü bir milyon Euro değerinde altın buldu.







ALTINLAR GAZETEYE SARILMIŞ HALDE BULUNDU







Passau Kliniği yakınlarındaki bir binanın duvarını yıkan çalışanların tesadüfen buldukları altın, Alman medyasının büyük ilgisini çekti. Söz konusu altınlar, 1964 yılına ait bir gazete kâğıdına sarılmış halde kutular için bulundu. Kutuların üzerinde "İsviçre Bankası" yazdığı haber verildi.



