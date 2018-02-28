İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yeni bir döneme başlayacak. İstanbul'a sürücüsüz otobüs geliyor.

12 ÜLKEDE TEST EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücüsüz otobüsler için harekete geçiyor. 12 ülkede test edilen sürücüsüz otobüsler İsviçre, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı. Test süreleri başarıyla geçerse kısa süre sonra Türkiye'de de göreve başlayacak.

Kaynak: haberinburada