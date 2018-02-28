TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM! İSTANBUL'A SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSLER GELİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yeni bir döneme başlayacak. İstanbul'a sürücüsüz otobüs geliyor.
12 ÜLKEDE TEST EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücüsüz otobüsler için harekete geçiyor. 12 ülkede test edilen sürücüsüz otobüsler İsviçre, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı. Test süreleri başarıyla geçerse kısa süre sonra Türkiye'de de göreve başlayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- 'mini Mini Bir Kuş' Şarkısını Çalan Personel İşine Devam Ediyor
- Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
- Fenerbahçeli Ozan Tufan, Psikolojik Olarak Zor Günler Geçiriyor
- Beşiktaşlı Gary Medel: Tüm Zamanların En İyi Futbolcusu Brezilyalı Ronaldo
- Kritik Maç Öncesi Futbolcular Antrenmanı Boykot Etti!
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar