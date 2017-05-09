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toplu taşıma araçları mikrop saçıyor

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI MİKROP SAÇIYOR

Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs, minibüs ve otobüsler 'bulaşıcı hastalık' yuvası... Önlem almazsanız, zatürreden menenjite kısacası ölümcül olabilecek rahatsızlıklarla karşı karşıya kalırsınız.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:02
Puan Ver : Toplu Taşıma Araçları Mikrop Saçıyor(8/10)9


İnsanların toplu olarak bulundukları tüm yerlerin salgın hastalıkların yayılmasında çok önemli rolü vardır. Dış kulak yolu iltihabı, bronşit, hatta zatürre gibi ölümcül olabilecek hastalıklara bile neden olabilmektedir. Gripli, veremli, mantarlı, öksüren, burnu akan, elinde, üstünde milyarlarca bakteri, virüs taşıyan binlerce insanın bindiği toplu ulaşım araçları, mikro organizmaların en kolay bulaşabildiği ve etkili olduğu yerlerdir. Araca binen herkes kendi mikroplarını getirir ve bırakır.



Hapşırık ve öksürük ile havaya yayılan virüsler, solunum yolu ve el temasıyla araç içindeki kişilere, havalandırma cihazlarının da yardımıyla bulaşır. Bu virüsler, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit, bademcik iltihabı vs. bulaştırır. Mikroplar, bulaştıkları insanlarda belirli bir kuluçka dönemini geçirdikten sonra etkili olmaktadır.



Mikrop bulaşmış kişiler, farkına varmadan gittikleri iş yerlerine ve evlerine bu virüsleri taşımakta, iş arkadaşları, ailesi ve temas ettiği herkes risk altına girmektedir. Ayrıca, bu alanlarda temizlik ve hijyen uygulamasının kalitesiz deterjanlarla yapılması kanser riskini de artırmaktadır. Bu kimyasallar ellere bulaşarak, yiyeceklerle beraber veya solunum yoluyla vücudumuza girerler. Hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmesi yerine, hastalığın oluşması, gelişmesi ve vücuda girmeden, salgın hale gelmeden engellenmesi şarttır. Bunun için toplu ulaşım araçları, antibakteriyel hale getirilmelidir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Toplu  Taşıma  Araçları  Mikrop  Saçıyor    haber

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