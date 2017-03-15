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toplu mezarda 250 kafatası bulundu!

TOPLU MEZARDA 250 KAFATASI BULUNDU!

Meksika'da uyuşturucu kartellerin yıllardır kurbanlarını gömdüğü toplu mezarın ilk bölümü açıldı, ortaya çıkanlar ülkenin şoka uğramasına yol açtı.

Tarih : 15 Mart 2017, 09:12
Puan Ver : Toplu Mezarda 250 Kafatası Bulundu!(8/10)6


Meksikanın Karayipler kıyısıdaki eyaleti Veracruz'da ortaya çıkarılan bir toplu mezarda, 250 kafatası bulundu.



Eyalet Savcısı Jorge Winckler, TV ağı Televisa'ya yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerinin yıllardır Veracruz'u cesetleri gömmek için kullandığını söyledi. Savcı Winckler, alanın sadece bir bölümünün araştırıldığını ve daha fazla ceset çıkabileceği bilgisini verdi.



"Veracruz kocaman bir toplu mezar" diyen eyalet savcısı, bazı kalıntıların uzun yıllardır bölgede olduğunu aktardı.



 



kaynak:milliyet








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