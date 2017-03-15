

Meksikanın Karayipler kıyısıdaki eyaleti Veracruz'da ortaya çıkarılan bir toplu mezarda, 250 kafatası bulundu.







Eyalet Savcısı Jorge Winckler, TV ağı Televisa'ya yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerinin yıllardır Veracruz'u cesetleri gömmek için kullandığını söyledi. Savcı Winckler, alanın sadece bir bölümünün araştırıldığını ve daha fazla ceset çıkabileceği bilgisini verdi.







"Veracruz kocaman bir toplu mezar" diyen eyalet savcısı, bazı kalıntıların uzun yıllardır bölgede olduğunu aktardı.







kaynak:milliyet