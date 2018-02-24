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TOPLU HALDE CHP'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇTİLER!


Toplu halde CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler!
Tarih : 24 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : Toplu Halde Chp'den İstifa Edip Ak Parti'ye Geçtiler!(5/10)1

Kırşehir'de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Berten ve 80 kişi, AK Parti'ye geçti. Berten ve beraberindekilere, AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.

"80 ÜYEMLE BİRLİKTE CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten, " Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istİfa ediyorum. AK Parti'ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum" dedi.

KONGREYE AK PARTİ'DEN ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları kongresine, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Av. Muzaffer Aslan, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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