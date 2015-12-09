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toplu fotoğraf çektirirken pantolonu düştü!

TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN PANTOLONU DÜŞTÜ!

Hırvat Başkan Ivan Zvonimir Cicak, etkinlik sonrasında toplu fotoğraf çektirirken pantolonu düştü

Tarih : 09 Aralık 2015, 17:44
Puan Ver : Toplu Fotoğraf Çektirirken Pantolonu Düştü!(5/10)7


MAHCUBİYETİNİ SAKLAYIP PANTOLONUNU ÇEKTİ



Helsinki İnsan Hakları Komitesi'nin Hırvat Başkanı Ivan Zvonimir Cicak'ın fotoğraf çekimi sırasında, pantolonu düştü. Mahcubiyetini belli etmedi. Eğilerek pantolonunu yukarı çekti. O sırada kendisi ile fotoğraf çekiminde bulunan ekip ve Hırvatistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar- Kitarovic de ciddiyetinden ödün vermedi.








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