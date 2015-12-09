

MAHCUBİYETİNİ SAKLAYIP PANTOLONUNU ÇEKTİ







Helsinki İnsan Hakları Komitesi'nin Hırvat Başkanı Ivan Zvonimir Cicak'ın fotoğraf çekimi sırasında, pantolonu düştü. Mahcubiyetini belli etmedi. Eğilerek pantolonunu yukarı çekti. O sırada kendisi ile fotoğraf çekiminde bulunan ekip ve Hırvatistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar- Kitarovic de ciddiyetinden ödün vermedi.