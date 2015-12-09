TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN PANTOLONU DÜŞTÜ!
Hırvat Başkan Ivan Zvonimir Cicak, etkinlik sonrasında toplu fotoğraf çektirirken pantolonu düştü
MAHCUBİYETİNİ SAKLAYIP PANTOLONUNU ÇEKTİ
Helsinki İnsan Hakları Komitesi'nin Hırvat Başkanı Ivan Zvonimir Cicak'ın fotoğraf çekimi sırasında, pantolonu düştü. Mahcubiyetini belli etmedi. Eğilerek pantolonunu yukarı çekti. O sırada kendisi ile fotoğraf çekiminde bulunan ekip ve Hırvatistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar- Kitarovic de ciddiyetinden ödün vermedi.
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