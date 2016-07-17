

Cuntacılar tarafından darbe girişimi sırasında rehin alınan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, dün sabah saatlerinde kafasından vurulmuş halde bulundu.







"ACİL TOPLANTI VAR" DİYEREK ÇAĞIRMIŞLAR







Ağır yaralı olan Aslan'ın, darbe girişimi olmadan önce "Acil toplantı var" denerek Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrılıp rehin alındığı öğrenildi.







UZUN SÜRE DARBECİLERİN ELİNDE KALDI, BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU







Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, operasyonda rehin alınan Aslan uzun süre darbecilerin elinde kaldı. Sabah kafasından vurulmuş halde bulundu.