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toplam kredi stoku 1,9 trilyon lirayı aştı

TOPLAM KREDİ STOKU 1,9 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 yılı ocak ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira oldu.

Tarih : 10 Mart 2017, 15:14
Puan Ver : Toplam Kredi Stoku 1,9 Trilyon Lirayı Aştı(6/10)3


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 yılı ocak ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira oldu.



TBB Risk Merkezi aylık bülteninin ocak sayısı yayınlandı. Buna göre üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Ocak itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.



Nakit kredilerin 1 trilyon 828 milyar liralık bölümü bankalar, 43 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası finansman şirketleri, 23 milyar lirası da faktoring şirketler tarafından kullandırıldı.



 



kaynak:haberler








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