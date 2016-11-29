Hakim ve savcı atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 bin 22 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 918 idari yargı hakimi kura yöntemiyle atandı.



Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







Resmi Gazete'de yayımlanan kararda atamaların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 19 Ağustos, 7 Eylül, 12 Ekim ile 8, 9 ve 15 Kasım tarihlerinde çekilen kuraların sonuçlarına göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldığı bildirildi.







Kararda, atamaları gerçekleştirilen 3 bin 22 adli yargı hakimi ve savcı ile 918 idari yargı hakiminin isimlerinin bulunduğu listelere de yer verildi.







kaynak:trthaber