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toplam 3940 hakim ve savcının ataması yapıldı

TOPLAM 3940 HAKİM VE SAVCININ ATAMASI YAPILDI

Hakim ve savcı atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 bin 22 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 918 idari yargı hakimi kura yöntemiyle atandı.

Tarih : 29 Kasım 2016, 09:21
Puan Ver : Toplam 3940 Hakim Ve Savcının Ataması Yapıldı(7/10)5


 Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda atamaların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 19 Ağustos, 7 Eylül, 12 Ekim ile 8, 9 ve 15 Kasım tarihlerinde çekilen kuraların sonuçlarına göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldığı bildirildi.

 

Kararda, atamaları gerçekleştirilen 3 bin 22 adli yargı hakimi ve savcı ile 918 idari yargı hakiminin isimlerinin bulunduğu listelere de yer verildi.



 



kaynak:trthaber








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