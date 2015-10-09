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topkapı yeraltı çarşısı'nda yangın

TOPKAPI YERALTI ÇARŞISI'NDA YANGIN

İstanbul, Topkapı Yeraltı Çarşısı'nda yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tarih : 09 Ekim 2015, 09:14
Puan Ver : Topkapı Yeraltı Çarşısı'nda Yangın(0/10)


Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'nın Topkapı İstasyonu yakınındaki alt geçitte bulunan ucuzluk çarşısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.








Etiketler: Topkapı  Yeraltı  Çarşısı  Nda  Yangın    haber

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