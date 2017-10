İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu'nun "Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin" sözlerine ilişkin; "İstanbul'un ne halden ne hale geldiğini yaşayanlar, hatta yurt dışından gelenler söylemekte" dedi. Ataköy-İkitelli Metro şantiyesinde Tünel açma makinesinin kurulma aşamasında montaj çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da devam eden metro çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Topbaş ayrıca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tatil yapmak istiyorsanız CHPli belediyelere gelin" sözlerini de değerlendirdi.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VEYA GELECEKTE YİNE YAĞIŞLAR GELEBİLİR"



Dünyanın farklı ülkelerinde meteorolojik olaylarla karşılaşıldığını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta bunun örneklerini de birçok yerde yaşadık. İstanbul'da 2 kez büyük sağanak yağışları; Balkanlardan Avrupa'dan gelen bir yağış Çanakkale üzerinden her bölgede ciddi sonuçlar ortaya çıkarttı. Şu anda tabi ki uzmanlar uyarıyor, bu saatlerde özellikle dışarıda olmayınız diye ama biz işimizin başındayız. Tabi ki bu uyarıları vatandaşların dikkate almasını dilerken bizde çalışmak zorundayız. Vatandaşlarımızın dikkat etsinler öğle saatleri ağılıklı olmak üzere mümkün mertebe dışarıda olmasınlar. Meteorolijinin verdiği ifadeye göre önümüzdeki hafta veya gelecekte yine yağışlar gelebilir. Geçmişte bu yağışlardan daha az olmasına rağmen binlerce, on binlerce ihbar alırken itfaiye ve İSKİ artık onun sayıları düştü" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'UN NE HALDEN NE HALE GELDİĞİNİ YAŞAYANLAR HATTA YURT DIŞINDAN GELENLER SÖYLEMEKTE"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları CHP'li belediyelerde tatil yapmaya davet etmesiyle ilgili konuşan Başkan Topbaş, "Ana muhalefetin belirli mensupları, siyaset yapmaya çalışanlar, yiğidi öldürüp hakkını vermeyi bilmeyenler sağda solda farklı konuşuyorlar. Eğer onların konuşmaları haklı olsaydı biz zaten buralarda olmazdık. O söylemler tutmadı ama hala devam ediyor. Bugün Kılıçdaroğlu -Efendim tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin- diyor. İstanbul'un ne halden ne hale geldiğini yaşayanlar, başka şehirlerde yaşayanlar hatta yurt dışından gelenler söylemekte. Biz geriye bakmıyoruz, koşan adam geriye bakarsa düşer. Dünyanın en iyi en ileri teknolojilerini kullanıyoruz. İnsansız sistemler ortaya koymaya başladık, gecikmişiz. Batı bundan 70-80 yıl önce bitirmiş, metroları çözmüş. Biz daha yeni yapıyoruz maalesef. Bu gecikme olmasaydı biz bugün başka şeylerle bu kaynakları değerlendiriyor olacaktık" şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'UN CADDELERDE VE YOLLARDA SU BİRİKME HARİTALARI ÇIKARTIN DEDİM"



Bir gazetecinin İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sonrası yaşanan sıkıntılar ile ilgili sorusuna Başkan Topbaş, "Tedariklerini ona göre yapıyoruz, bu konuda hiç bir problem yok. Bizim önümüze çıkan problem olarak gördüğümüz şeyler bize bir uyarıdır.Artık Yenikapı gibi alt geçitlerde, şuralarda, buralarda su birikintisinin olmaması için nasıl bir teknik çalışma yapılması gerektiğinin çalışmalarını yaptık. İstanbul'un caddelerde ve yollarda su birikme haritaları çıkartın dedim özellikle oraları nasıl telafi ederiz, bu çözümleri bulun diye. Bu hatlarda da yer altı sularından arındırılmış, pompa sistemleri kuruluyor. Su baskınlarından etkilenmemeleri için ona göre tedbirler alınmakta. Sadece 1 istasyonda sıkıntı yaşandı onunda nedenini biliyoruz, telafi edilecek inşallah" diyerek cevap verdi.



























