TOPBAŞ'IN İSTİFA SÜRECİNİ ANLATTI: KADİR BEY BİSMİLLAH DEYİP, İSTİFAYI İMZALADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'ın istifa anını anlattı: Kadir Bey "Bismillah" diyerek istifasını imzaladı, bu kadar da basit
Kayseri Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, istifa sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı.
"KADİR BEY 'BİSMİLLAH' DEDİ, İSTİFASINI YAZDI VE VERDİ"
Olayı çok tatlı bir şekilde sohbet ederek değerlendirdiğimizde eline kağıdı aldı, 'Bismillah' dedi. istifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit. O makamlar şahıslarla kaim değil. Oralar hizmet yeri, parti bugün birisini aday gösterir. Partinin amacı insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Partiler zaten hizmeti hedeflerlerse, seçildik diyebilirler.
"ALINAN KARARLARA SAYGI DUYULMALI"
Ben alınan kararlara saygı duyulması görünüşünü her fırsatta beyan ediyorum. Nihayetinde ben de bir bakanım elimden geleni yapıyorum. Partim, Sayın Genel Başkanımız çalışmamdan memnun değilse bir tek tebessümü yeter.
Kaynak: haberinburada
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