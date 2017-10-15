TOPBAŞ, İSTİFASININ ARDINDAN SOLUĞU BODRUM'DA ALDI, KALEYE GİRMEK İSTEYİNCE KAPIDA KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, istifa eder etmez soluğu Bodrum'da aldı. Restorasyon çalışması yapılan Bodrum Kalesini gezmeye gelen Topbaş, kale kapısından geri döndü.
ÇARŞIYA İNDİ
Topbaş, İstanbul'daki işlerini bitirir bitirmez eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte Bodrum'a gitti. Bodrum'u gezen Topbaş, Bodrum Kalesi'ni gezmek için için çarşıya indi. Kalenin kapısından içeri alınmayan Topbaş, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.KALE HAKKINDA BİLGİ ALDI
Restorasyon çalışmaları nedeniyle yerli ve yabancı turistlere kapatılan Kale geçici bir süre hizmet veremediği için Topbaş, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bir müddet kale hakkında bilgi alan Topbaş, daha sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında çarşıdan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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