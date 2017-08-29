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TOPBAŞ, İSTANBULLULARI UYARDI: BUGÜN VE GECE YARISI SÜRECEK BİR FIRTINAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ


Topbaş, İstanbulluları Uyardı: Bugün ve Gece Yarısı Sürecek Bir Fırtınayla Karşı Karşıyayız
Tarih : 29 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Topbaş, İstanbulluları Uyardı: Bugün Ve Gece Yarısı Sürecek Bir Fırtınayla Karşı Karşıyayız(7/10)3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız." dedi.

METRO İNŞAATINDAN ÇIKAN TARİHİ İNCELEDİ

Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

İSTANBULULARA FIRTINA UYARISI

Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"AKOM HAZIRLIKLARI YAPTI"

Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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