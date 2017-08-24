Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, verdiği röportajda Survivor'a katıldığı dönemle ilgili "Bana 'tatil gibi düşün' dediler, inandım." diyerek komik açıklamalarda bulundu.

Show TV ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a katılan ve yarışmaya damga vuran Mustafa Topaloğlu, verdiği röportajda yarışmayla ilgili komik açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, "Survivor'ı 'tatil gibi düşün' dediler, ne tatili suç işlemiş mahkumlar bir adaya atılmış gibiydi" dedi.

"ACUN BİLE BU KADAR KALACAĞIMI TAHMİN ETMİYORDU"

Mustafa Topaloğlu'na "Survivor'a neden gittiniz?" diye sorulunca Topaloğlı,"Bana 'Tatil gibi düşün' dediler, ben de inandım. Sonra baktım ne tatili! Suç işlemiş mahkûmlar bir adaya atılmış, kazanırsanız yemek var, kazanmazsanız farelerle yılanlarla birlikte yaşayacaksınız. (Gülüyor) Acun (Ilıcalı) o kadar kalacağımı tahmin etmiyordu. "Bir-iki hafta kalır, elenir" diyordu herhalde. Ama ben oraya gidince kendimi kuvvetli bir yarışmacı olarak hissetmeye başladım.

Kaynak: haberinburada