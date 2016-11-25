Güney Amerika ülkesi Peru'da ele geçirilen 23 tonluk kaçak havai fişek açık bir alanda patlatıldı. Peru polisinin verdiği bu patlatma kararı ise renkli görüntüler çıkmasına neden oldu.



Peru polisi, başkent Lima'nın boş bölgelerinde 23 tonluk havai fişekleri patlattı. Kaçak olarak ele geçirilen havai fişeklerin patlaması renkli görüntüler çıkmasına neden oldu. Patlamanın erken yapılması ise polislerin bir anlık tehlike altında kalmasına sebebiyet verdi.



Peru'da 2001 yılında bir depoda meydana gelen havai fişek patlamasından sonra 300 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Peru dünyadaki en katı havai fişek kurallarına sahip ülkelerden birisi…







kaynak:sözcü