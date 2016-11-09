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tombili'nin heykeli çalındı

TOMBİLİ'NİN HEYKELİ ÇALINDI

İstanbul'da bir kaldırım taşında verdiği pozuyla fenomen haline gelen şişman kedi Tombili'nin heykeli, Ziverbey Güleç Çıkmazı'ndan kimliği belirsiz kişilerce kaidesinden kırılarak çalındı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:18
Puan Ver : Tombili'nin Heykeli Çalındı(5/10)2


Kadıköy'de bir kaldırım taşında verdiği pozuyla fenomen haline gelen şişman kedi Tombili'nin heykeli, Ziverbey Güleç Çıkmazı'ndan dün gece kimliği belirsiz kişilerce kaidesinden kırılarak çalındı.



Geçen Ağustos ayında ölen Tombili için hayranları sanal imza kampanya sitesinde binlerce imza toplayarak heykelinin yapılmasını istemişlerdi. Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla heykeltıraş Seval Şahin tarafından yapılan Tombili'nin heykelinin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde açılışı gerçekleştirilmişti.



 



kaynak:yenişafak








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