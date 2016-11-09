

Kadıköy'de bir kaldırım taşında verdiği pozuyla fenomen haline gelen şişman kedi Tombili'nin heykeli, Ziverbey Güleç Çıkmazı'ndan dün gece kimliği belirsiz kişilerce kaidesinden kırılarak çalındı.







Geçen Ağustos ayında ölen Tombili için hayranları sanal imza kampanya sitesinde binlerce imza toplayarak heykelinin yapılmasını istemişlerdi. Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla heykeltıraş Seval Şahin tarafından yapılan Tombili'nin heykelinin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde açılışı gerçekleştirilmişti.







kaynak:yenişafak