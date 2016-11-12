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tom clancy's the division directx 12 desteği alıyor

TOM CLANCY'S THE DİVİSİON DİRECTX 12 DESTEĞİ ALIYOR

Çıkışından itibaren sürekli güncellemeler alan Tom Clancy's The Division, yeni bir güncellemeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kez DirectX 12 desteğine kavuşacak olan oyunda performans konusunda ne gibi değişimler olacak? Detayları haberimizde.

Tarih : 12 Kasım 2016, 10:16
Puan Ver : Tom Clancy's The Division Directx 12 Desteği Alıyor(7/10)6


Çıkışından itibaren sürekli güncellemeler alan Tom Clancy's The Division, yeni bir güncellemeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kez DirectX 12 desteğine kavuşacak olan oyunda performans konusunda ne gibi değişimler olacak? Detayları haberimizde.



Tom Clancy's The Division açık dünya ve RPG tabanlı bir online TPS oyunu. Ünlü oyun şirketi Ubisoft tarafından geliştirilen oyun sürekliliği ile kullanıcıları kendisine çekmeye devam ediyor. Oyun Mart 2016'da çıkışını yapmışken, sürekli yeni güncellemeler ve oyunun bir diğer geliştirici geliştiricisi Massive Entertainment'ın oyuna gösterdiği ilgi ile oyun halen gelişmeye devam ediyor. Geliştiricilerin bu hareketi ise Tom Clancy's The Division'un hem güncel kalmasını hem e oyuncu sayısını arttırmaya yarıyor.Firmanın sunduğu bir diğer güncelleme olan 1.5 güncellemesiyle birlikte oyun Directx 12 desteğine kavuşmuş durumda. Peki bu güncelleme oyun deneyimini nasıl etkileyecek?



Test Videoları Ortaya Çıkmaya Başladı



Oyun şüphesiz iyi bir sistem gereksinimi istiyor. Durum böyle olunca oyunun akıcı ve sistemleri yıpratmadan oynanabilir olması firma için ön planda. Oyunun Test sunucusuna gelen bu güncellemeyi test eden kullanıcılar videoları internete yavaştan yüklemeye başlamış durumda. Bunlardan birisi ise LordOfWar666 isimli YouTube kullanıcısı. Testlerini NVIDIA GTX 1070 ekran kartı ve AMD FX 8350 CPU ile yapan kullanıcı, oyunun DirectX 12 ile 20 FPS kadar yükseldiğin gösteriyor. Ayrıca kullanıcının DirectX 11 ile 80 FPS civarı aldığını da belirtelim. Sizde bu güncellemeleri test etmek istiyorsanız PTS yani Public Test Server'a katılmanız gerekiyor. Test sunucusuna ulaşmak için oyunu Uplay üzerinden satın almış olmanız gerek. Ayrıca 1.5 güncellemesi ile oyuna sadece DirectX 12 desteğinin eklenmediğini belirtelim. Videoyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.



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