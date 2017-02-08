Tolunay Kafkas'tan Rodallega İtirafı
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tolunay kafkas'tan rodallega itirafı

TOLUNAY KAFKAS'TAN RODALLEGA İTİRAFI

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor pazar günü konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenip rahat bir nefes almayı amaçlarken, teknik direktör Tolunay Kafkas, son antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 08 Şubat 2017, 16:28
Puan Ver : Tolunay Kafkas'tan Rodallega İtirafı(5/10)7


Ara transferde 1.6 milyon Euro artı Mustafa Yumlu'ya karşılık Trabzonspor'a satılan Rodallega'nın boşluğunu dolduramadıklarını belirten Kafkas, "Açıkçası Rodallega'nın kaybı bizi sarstı. Toparlanmaya çalışıyoruz. Ama futbolun içinde bunlar var. Kulübün ekonomik açıdan rahatlaması için gitmesi gerekiyordu ve gitti. Artık elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz" dedi.



Ara transferde gelen oyuncuları da değerlendiren Tolunay Kafkas, kulübün imkanları ölçüsünde takviye yapabildiklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz bonservis ücreti verip oyuncu alabilecek durumda değiliz. Örneğin Olcan uzun bir ara vermişti, o açığı kapatıp hazırlamaya çalışıyoruz. Bir anda toparlanıp iyi işler çıkarması kolay değil. En büyük talihsizliği Larsson'da yaşadık. Gelir gelmez apandisit ameliyatı oldu. Oysa bizim için kilit oyuncuydu. Kofi Adu yavaş yavaş takıma giriyor. Mustafa Yumlu bildiğimiz oyuncu, direkt başlayacak. Bir taraftan genç yıldızımız Hasan Ali'yi hazırlamaya gayret ediyoruz."



 



kaynak:sabah








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