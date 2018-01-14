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Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok

TOLGAY ARSLAN'DAN BAYERN MÜNİH'E GÖNDERME: ONLARDAN AŞAĞI KALIR YANIMIZ YOK

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Bayern Münih'e göndermede bulundu. Yıldız futbolcu, "Zor bir takım ama onlardan çok aşağıya kalır yanımız yok" dedi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok(10/10)6

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, takım olarak sezonun ikinci yarısına damga vuracaklarını söyledi.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİYİZ"

Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Kendi adıma çok iyi bir ilk yarı geçirdim. Özellikle büyük ve kırılma maçlarında iyi bir performans gösterdim. Hedefim ikinci yarıda da kaldığım yerden devam etmek. Daha iyi olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Takım olarak çok iyiyiz. Cenk Tosun bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Ancak Beşiktaş büyük bir takım ve onun boşluğunu en iyi şekilde dolduracaktır. Süper Lig'de yine şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başaracak oyunculara ve harika bir teknik adama sahibiz" yorumunu yaptı.

"TEHLİKELİ BİR TAKIMIZ"

Devler Ligi'ndeki planlarıyla ilgili de konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elbette çok büyük bir kulüp. Zor bir eşleşme ancak sadece bizim için değil, onlar için de kolay olmayacak. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. Kalite olarak onlardan çok aşağıya kalır yanımız yok. Bunu da oynayacağımız maçlarda göstereceğiz. Beşiktaş'ın olduğu yerde rakibin favori olma gibi bir durumu yok. Onlar tecrübe olarak bizden daha yukarıda olabilir ancak biz de neler yapabileceğimizin farkındayız ve son derece tehlikeli bir takımız" sözlerini sarf etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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