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tolgahan sayışman ve almeda abazi evleniyor

TOLGAHAN SAYIŞMAN VE ALMEDA ABAZİ EVLENİYOR

2 yıldır birliktelik sürdüren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evlilik yolunda ilk adımı attı. Sayışman'ın ailesi önceki akşam Abazi'yi istemeye gitti. Genç kızın ailesi de kızları için 'Onun kalbi zaten Tolgahan'ın' yanıtını verdi. Çift birkaç ay içinde nikah masasına oturacak.

Tarih : 28 Kasım 2016, 11:56
Puan Ver : Tolgahan Sayışman Ve Almeda Abazi Evleniyor(6/10)5


Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, 2 yıla yakın süredir aşk yaşadığı ve geçen ay ailesiyle tanıştırdığı meslektaşı Almeda Abazi'yle evlenmeye hazırlanıyor.



Sayışman, önceki akşam ailesiyle birlikte Abazi'yi istemeye gitti. Abazi ailesinin Etiler'deki evinde gerçekleşen merasime Sayışman'ın Amerika'da bulunan kardeşi Nil dışında tüm ailesi katıldı.



Kahveler içildikten sonra baba Haluk Sayışman, Abazi ailesine "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Almeda'yı oğlumuz Tolgahan'a istiyoruz" dedi. Genç kızın annesi Albana Abazi, "Onun kalbi zaten Tolgahan'ın" yanıtını verdi. İki aile daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, birkaç ay içinde nikâh defterine imza atmayı planlıyor.


 


 


kaynak:mynet









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