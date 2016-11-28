2 yıldır birliktelik sürdüren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evlilik yolunda ilk adımı attı. Sayışman'ın ailesi önceki akşam Abazi'yi istemeye gitti. Genç kızın ailesi de kızları için 'Onun kalbi zaten Tolgahan'ın' yanıtını verdi. Çift birkaç ay içinde nikah masasına oturacak.