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tolgahan sayışman ile almeda abazi amerika'ya gitti

TOLGAHAN SAYIŞMAN İLE ALMEDA ABAZİ AMERİKA'YA GİTTİ

TOLGAHAN Sayışman, önceki gün nişanlısı Almeda Abazi, annesi Ayşe Sayışman ve babası Haluk Sayışman'la birlikte Amerika'ya gitti.

Tarih : 01 Şubat 2017, 15:09
Puan Ver : Tolgahan Sayışman İle Almeda Abazi Amerika'ya Gitti(10/10)9


TOLGAHAN Sayışman, önceki gün nişanlısı Almeda Abazi, annesi Ayşe Sayışman ve babası Haluk Sayışman'la birlikte Amerika'ya gitti. Aile, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.



 



kaynak:hürriyet






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