TOLGAHAN SAYIŞMAN İLE ALMEDA ABAZİ AMERİKA'YA GİTTİ
TOLGAHAN Sayışman, önceki gün nişanlısı Almeda Abazi, annesi Ayşe Sayışman ve babası Haluk Sayışman'la birlikte Amerika'ya gitti.
TOLGAHAN Sayışman, önceki gün nişanlısı Almeda Abazi, annesi Ayşe Sayışman ve babası Haluk Sayışman'la birlikte Amerika'ya gitti. Aile, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
kaynak:hürriyet
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