TOLGA CİĞERCİ: MİLLİ TAKIMDA DA PERFORMANSIMI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM
Sivasspor maçında 2 golle yıldızlaşan Galatasaraylı Tolga Ciğerci, "Lucescu beni Milli Takım'a çağırdı. Beni oynatırsa orada da performansımı devam ettirmek istiyorum." dedi.
Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol atarak Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'ndaki gol sayısını 3 haftada 4'e çıkartan Tolga Ciğerci karşılaşma sonrasında Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.
Tolga'nın sözleri şöyleydi:
"Öncelikle takım performansımız önemliydi. Bugün bunu gösterdik. 2 gol attım bugün. Bunun için de çok çalışıyorum. İnşallah böyle de devam edeceğim"
"MİLLİ TAKIMDA DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
"Hoca (Mircea Lucescu) beni milli takıma çağırdı. Şimdi orada da performansımı göstermek istiyorum. Bakalım; hoca beni oynatırsa orada da performansıma devam etmek istiyorum."
"BİZİM ATMOSFERİMİZ FARKLI"
"Bizim atmosferimiz biraz farklı olur. Bugün de etkisini gördük. İnşallah stadımız hep böyle dolu olur ve maçları kazanmaya devam ederiz."
"HEDEF HER ZAMAN 3 PUAN"
"Umarım herkes milli takımdan sağlıklı döner. Sonrasında her zaman olduğu gibi çok çalışacağız ve hedefimiz her maçta olduğu gibi 3 puan olacak.
Kaynak: haberinburada
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