

Tolga Çevik, önceki gün İzmir Çeşme'de trafik kazası geçirdi. Yapılan kontroller sonucu ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Çevik'in kullandığı lüks araçta ise maddi hasar meydana geldi.







Kaza sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 42 yaşındaki oyuncu, "Sevgili dostlar, minik bi kaza oldu ama sallandığı gibi hastane, kontrol, bunlar gerçek değil. Gayet iyiyim, sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet