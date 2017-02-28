Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Tam Bir Mucize! Kulağınızda Bu Noktalara Bastırırsanız...
Rusya İle Normalleşme Çabaları 'meyve' Verdi
Tolga Çevik'ten Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Aziz Yıldırım Samandıra'da
Alanya'da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası
İşte Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri!
İstanbul Üniversitesi'nde Gerginlik
Dolar Güne Düşüşle Başladı
Tsk'dan Hürriyet'in Skandal Cunda Bildirisine Sert Yanıt!
Tek Rakibimiz Medipol Başakşehir
Başbakan Yıldırım'dan 'kürdistan Bayrağı' Eleştirilerine Yanıt
Pkk Bir Günde 52 Mit'çiyi İnfaz Etti İddiası
Romatizma Ağrısı Çekenlere Şifa Veriyor!
Genelkurmay'dan O Manşet İçin Açıklama!
Serdar Ortaç'ın Eşinden Olay Paylaşım!
Galatasaray, Şubat'ta Buz Tuttu
Yht'lerin Sefer Sayıları Artıyor
Trump 'suçluyu' Buldu: Bu İşin Arkasında Obama Var
Bakanlık, 81 İle Referandum Genelgesi Gönderdi

tolga çevik'ten sağlık durumu hakkında açıklama

TOLGA ÇEVİK'TEN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Trafik kazası geçiren komedyen Tolga Çevik, sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Tarih : 28 Şubat 2017, 15:29
Puan Ver : Tolga Çevik'ten Sağlık Durumu Hakkında Açıklama(6/10)8


Tolga Çevik, önceki gün İzmir Çeşme'de trafik kazası geçirdi. Yapılan kontroller sonucu ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Çevik'in kullandığı lüks araçta ise maddi hasar meydana geldi.



Kaza sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 42 yaşındaki oyuncu, "Sevgili dostlar, minik bi kaza oldu ama sallandığı gibi hastane, kontrol, bunlar gerçek değil. Gayet iyiyim, sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tolga  Çevik  Ten  Sağlık  Durumu  Hakkında  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER