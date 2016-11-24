Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

tokyo'ya 54 yıl sonra ilk kasım karı yağdı

TOKYO'YA 54 YIL SONRA İLK KASIM KARI YAĞDI

Japonya'nın başkentinde yaşayanlar gün içinde büyük bir sürpriz yaşadı, hava birden soğuyunca kar yağışı başladı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 15:03
Puan Ver : Tokyo'ya 54 Yıl Sonra İlk Kasım Karı Yağdı(10/10)8


Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 54 yıl sonra ilk kez Kasım ayında kar yağdı.



Yılın bu döneminde ortalama 10 ila 17 arasında seyreden sıcaklıklar birden düştü ve kentte yaşayanlar için büyük bir sürpriz gerçekleşti.



Beklenmedik kar yağışıyla birlikte Tokyo ulaşımında çeşitli aksaklıklar yaşandı, uluslararası haber ajansları dünyaya birçok fotoğraf servis etti.



İlerleyen saatlerde kentteki bazı yollar ve heykellerin kar tuttuğu görüldü.



Japon Meteoroloji servisi, kent sakinlerine yollarda buzlanma olabileceği yönünde bir uyarı yayınladı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tokyo  Ya  54  Yıl  Sonra  İlk  Kasım  Karı  Yağdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER