TOKYO'YA 54 YIL SONRA İLK KASIM KARI YAĞDI
Japonya'nın başkentinde yaşayanlar gün içinde büyük bir sürpriz yaşadı, hava birden soğuyunca kar yağışı başladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 54 yıl sonra ilk kez Kasım ayında kar yağdı.
Yılın bu döneminde ortalama 10 ila 17 arasında seyreden sıcaklıklar birden düştü ve kentte yaşayanlar için büyük bir sürpriz gerçekleşti.
Beklenmedik kar yağışıyla birlikte Tokyo ulaşımında çeşitli aksaklıklar yaşandı, uluslararası haber ajansları dünyaya birçok fotoğraf servis etti.
İlerleyen saatlerde kentteki bazı yollar ve heykellerin kar tuttuğu görüldü.
Japon Meteoroloji servisi, kent sakinlerine yollarda buzlanma olabileceği yönünde bir uyarı yayınladı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar