

Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 54 yıl sonra ilk kez Kasım ayında kar yağdı.







Yılın bu döneminde ortalama 10 ila 17 arasında seyreden sıcaklıklar birden düştü ve kentte yaşayanlar için büyük bir sürpriz gerçekleşti.







Beklenmedik kar yağışıyla birlikte Tokyo ulaşımında çeşitli aksaklıklar yaşandı, uluslararası haber ajansları dünyaya birçok fotoğraf servis etti.







İlerleyen saatlerde kentteki bazı yollar ve heykellerin kar tuttuğu görüldü.







Japon Meteoroloji servisi, kent sakinlerine yollarda buzlanma olabileceği yönünde bir uyarı yayınladı.







kaynak:milliyet