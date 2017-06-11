

Başbakanlık Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasını eylülde yapacakları müjdesini verdi.







TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirtti. Bu yıl yapılacak indirim kampanyası çerçevesinde eylül ayında indirim yapacaklarını, kampanyaların belirli prosedürlere göre yapıldığını, yetiştirebilirlerse ağustos ayında kampanyayı başlatabileceklerini belirten Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. İnşallah en geç 9'uncu ayda indirim kampanyamızı yapacağız. Bunu bekliyor vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.







Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan getirilip ödendi" dedi.







Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru tarihini takip etmesi gerektiğine dikkat çeken Turan, "Açıklanan tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.















kaynak:haberler