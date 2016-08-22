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toki'nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor

TOKİ'NİN YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yüzde 20 indirim kampanyası bugün başlıyor. 175 bin vatandaşın yararlanabileceği indirimin son başvuru tarihi 30 Eylül.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:11
Puan Ver : Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Başlıyor(0/10)


Düzenlediği indirim kampanyalarıyla 113 bin 85 alıcıyı konut ve iş yeri sahibi yapan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bu yıl uygulamaya koyacağı yüzde 20 indirim kampanyasını bugün başlatıyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, indirim kampanyası kapsamında 113 bin 85 alıcıyı konut ve iş yeri sahibi yaptıklarını, bunların TOKİ'ye toplam 4 milyar 427 milyon lira ödediğini kaydetti.



Geçen yıl uygulamaya koydukları yüzde 20 indirim kampanyasından 33 bin vatandaşın faydalandığını aktaran Turan, başlatacakları indirim kampanyasından ise yaklaşık 175 bin kişinin yararlanabileceğini bildirdi.








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