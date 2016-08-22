TOKİ'NİN YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yüzde 20 indirim kampanyası bugün başlıyor. 175 bin vatandaşın yararlanabileceği indirimin son başvuru tarihi 30 Eylül.
Düzenlediği indirim kampanyalarıyla 113 bin 85 alıcıyı konut ve iş yeri sahibi yapan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bu yıl uygulamaya koyacağı yüzde 20 indirim kampanyasını bugün başlatıyor.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, indirim kampanyası kapsamında 113 bin 85 alıcıyı konut ve iş yeri sahibi yaptıklarını, bunların TOKİ'ye toplam 4 milyar 427 milyon lira ödediğini kaydetti.
Geçen yıl uygulamaya koydukları yüzde 20 indirim kampanyasından 33 bin vatandaşın faydalandığını aktaran Turan, başlatacakları indirim kampanyasından ise yaklaşık 175 bin kişinin yararlanabileceğini bildirdi.
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