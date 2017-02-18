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toki'nin üsküdar arazisine yüksek teklif

TOKİ'NİN ÜSKÜDAR ARAZİSİNE YÜKSEK TEKLİF

Arsayı alan şirketin, arsa üzerinde proje geliştireceğini ve elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye vereceğini belirten Turan, "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile yapılan ihaleyi kazanan firma, arsa üzerinde...

Tarih : 18 Şubat 2017, 12:14
Puan Ver : Toki'nin Üsküdar Arazisine Yüksek Teklif(7/10)7


Arsayı alan şirketin, arsa üzerinde proje geliştireceğini ve elde  ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye vereceğini  belirten Turan, "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile yapılan ihaleyi  kazanan firma, arsa üzerinde konut ve ticaret alanı projesi geliştirecek. Sosyal  donatı alanlarının da olacağı projenin ayrıntıları, ihale sonuçlandıktan sonra  belirlenecek." dedi.



Esta İnşaat & A Yapı İş Ortaklığı'nın 1 milyar 242 milyon 500 bin lira  toplam gelir teklifinin yanı sıra 472 milyon 150 bin lira da idare payı teklif  ettiğini söyleyen Turan, Makro & Sancak İnşaat İş Ortaklığı'nın 1 milyar 213  milyon 172 bin 618 lira, Akdeniz İnşaat'ın 1 milyar 35 milyon lira, Kalyon  İnşaat'ın ise 870 milyon lira



 



kaynak:milliyet








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