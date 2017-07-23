Abd'de Kamyon Kasasında 10 Kişinin Cesedi Bulundu
İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
Victoria's Secret Meleği Kıyafetiyle Etrafındakilerin Aklını Aldı!
Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin Tl'lik Borcu İçin İcraya Verildi
Künefeye Hücum! 78 Metrelik 1,5 Ton Künefe 20 Dakikada Tükendi
Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
İskeleden Denize Düştü, Herkesin Gözü Önünde Çırpınarak Can Verdi
Abd'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici
Ekmek Parası İçin Girdiği Çukur Mezarı Oldu!
Yerleri Temizlerken Bir Anda Alevler İçinde Kaldı, Korkunç Anlar Kamerada!
Guardian Erdoğan Da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti
Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı Kadrosuna Kattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Mescid-İ Aksa'ya Metal Dedektör Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz
Resmen Çomak Soktular! Fener'in İstediği Yıldıza 10 Yıllık Teklif
Sivas'ta Korkunç Olay! 83 Koyun Ahırda Çıkan Yangında Telef Oldu

TOKİ'NİN KAYABAŞI'NDA YAPACAĞI KAYAPARK, 7 EYLÜL'DE İHALEYE AÇILACAK


TOKİ'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak
Tarih : 23 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Toki'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak(7/10)3

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kayapark Projesinin alt yapı hazırlıklarını tasarladıklarını belirterek, Kayaşehir Vadisi'nde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 kilometre eninde olacağını belirtti.

"İSTANBUL'DAKİ KORUNUN 4 KATI BÜYÜKLÜKTE OLACAK"

Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislerin bulunacağını ifade eden Turhan, "Kayaşehir'e yapacağımız parkın büyüklüğü, İstanbul'daki en büyük korunun dört katı büyüklüğünde olacak. İstanbul'daki en büyük korunun 420 bin metrekare olduğu düşünüldüğünde Kayaşehir'deki bölge parkının ne kadar büyük olduğu anlaşılır." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ ADET BİYOLOJİK GÖLET OLACAK"

Devasa parkın 4 etap halinde inşa edileceğini vurgulayan Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap halinde bitireceğiz. 7 Eylül'de ihalesini yapacağımız 338 bin 803 metrekareden oluşan birinci etabın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet olacak."Projenin Kayaşehir'e değer katacağını ve o bölgede yaşayanların yeşille daha çok buluşacağını aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"224 METREKARELİK ÇİM ALANI OLACAK"

"Vatandaşlarımız yeşille iç içe sosyal yaşamlarını sürdürecekler. Birinci etapta, 73 farklı tipte bitki olacak. Toplam 224 bin 601 metrekarelik çim alanı, 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900 otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki olacak. Birinci etap içerisinde ayrıca; restoranlar ve kafeler, 11 adet asma köprü, seyir terasları ve otopark da yer alacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Toki  Nin  Kayabaşı  Nda  Yapacağı  Kayapark  7  Eylül  De  İhaleye  Açılacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER