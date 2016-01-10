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TOKİ'nin emekliler için yaptığı 4 bin 340 konuta 51 bin 800 başvuru

TOKİ'NİN EMEKLİLER İÇİN YAPTIĞI 4 BİN 340 KONUTA 51 BİN 800 BAŞVURU

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen emekliler için 17 ilde inşa edilen 4 bin 340 konut için 51 bin 800 başvuru yapıldı.

Tarih : 10 Ocak 2016, 14:25
Puan Ver : Toki'nin Emekliler İçin Yaptığı 4 Bin 340 Konuta 51 Bin 800 Başvuru(8/10)7


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen emekliler için 17 ilde inşa edilen 4 bin 340 konut için 51 bin 800 başvuru yapıldı.



TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun müjdesiyle, emekli ve dar gelirli vatandaşları ortalama 250 lira taksitle yuva sahibi yapmak için faaliyetlerini hızlandırdıklarını söyledi.



"Emekliye İkinci Bahar Projesi" kapsamında 17 ilde talep topladıklarını belirten Turan, "İlk aşamada inşa edilecek toplam 4 bin 340 konut için 51 bin 800 başvuru aldık. Hiç konut sahibi olmayan emekli vatandaşlarımızı, kurayla konut sahibi yapmış olacağız" dedi.



"7 İLDE DAHA 2 BİN 705 KONUT YAPILACAK"








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