Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen emekliler için 17 ilde inşa edilen 4 bin 340 konut için 51 bin 800 başvuru yapıldı.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev sahibi olmak isteyen emekliler için 17 ilde inşa edilen 4 bin 340 konut için 51 bin 800 başvuru yapıldı.







TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun müjdesiyle, emekli ve dar gelirli vatandaşları ortalama 250 lira taksitle yuva sahibi yapmak için faaliyetlerini hızlandırdıklarını söyledi.







"Emekliye İkinci Bahar Projesi" kapsamında 17 ilde talep topladıklarını belirten Turan, "İlk aşamada inşa edilecek toplam 4 bin 340 konut için 51 bin 800 başvuru aldık. Hiç konut sahibi olmayan emekli vatandaşlarımızı, kurayla konut sahibi yapmış olacağız" dedi.







"7 İLDE DAHA 2 BİN 705 KONUT YAPILACAK"