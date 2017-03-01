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Toki'den Yönetmelik Değişikliği
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toki'den yönetmelik değişikliği

TOKİ'DEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:31
Puan Ver : Toki'den Yönetmelik Değişikliği(10/10)12


Söz konusu değişiklikle, 15 Ağustos 2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 9. maddesi kapsamına girenlerden, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hak sahipliği belgesi verilen ancak aylık bağlanamayan kişilere faizsiz kullandırılacak kredi tutarının geri ödemesi, kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar başlangıç taksiti kabul edilecek.



Taksit tutarı, her 6 aylık dönemin başında (ocak-temmuz), bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın her dönem için yeniden hesaplanacak ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılacak.TOKİ'den yönetmelik değişikliği



Yine aynı KHK maddesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve yararlı oldukları sırada yaralandıkları, tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşlarının kayıtları esas alınmak suretiyle, ilgili valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan kamu görevlileri ile sivillerden, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık bağlama şartları oluşmayanlara, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın 5 katı tutarında nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.



 



kaynak:sabah








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