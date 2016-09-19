

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2017 içerisinde; Tuzla, Kayabaşı, Hadımköy, Silivri tarafında vatandaşa yeni konut alanı sunacaklarını ifade etti







Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin kentsel dönüşümde şu anda aktif paydaş olduğunu belirterek, “Zaten kentsel dönüşümde kamu aktif rol almazsa sadece özel sektör eliyle kentsel dönüşüm yapılamaz. Özel sektör bu işi yapmaya kalktığında doğal olarak para kazanmaya çalışacaktır. Her alanda para kazanılamaz, para kazanmaya çalıştığında yaşanılamaz hale gelen imarlar oluşuyor. Onun için TOKİ olarak, İstanbul'un birçok ilçesinde ya sahada aktif çalışmamız veya başlayacağımız ihale aşamasında bulunan işler var” dedi. Beyoğlu'nda Haliç kıyılarında dönüşüm için çok güzel bir çalışma yaptıklarını anlatan Turan, “Oranın silüetini bozmayacak, hatta oraya değer katacak bir proje yaptık, ona başlıyoruz. Üsküdar'da aktif sahaya girdik, ikinci bölgeye giriyoruz. Güngören'de Tozkoparan halkı bizi bekliyor, yerinde kentsel dönüşüm ne demek, biz orada göstereceğiz. Esenler'de iki mahallede sahaya indik, çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa'da Kara Yolları ve Sarıgöl Mahallelerinde ihale aşamasındayız. Eyüp Belediyemizle tarihî alan içerisinde bir bölgede çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



İstanbul'da vatandaşa sunulacak sosyal konutlar da bulunduğunu ifade eden Turan, “Anadolu yakasında, Tuzla bölgesinde vatandaşımıza arzımız olacak. Kayabaşı, Hadımköy, Silivri tarafında vatandaşlarımıza yeni konut alanı sunacağız. Vatandaşlarımızın beklentisi çok yüksek. Önceliğimiz, kentsel dönüşümde belli alanları kullanmak ama 2017 senesi içerisinde sosyal konut arzımız da olacak” şeklinde konuştu.