TOKİ'DEN ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK!
TOKİ şehit ailelerine kredi desteği verecek olup, konut sahibi olmalarının önğndeki engelleri kaldırdı. Şehit yakınları, hak sahibi oldukları belge ile Ziraat Bankası'ndan kolaylıkla kredi kullanabilecek
Resmî Gazete'de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmeliği'nde birtakım değişiklikler gerçekleşti.
Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilecek.
kaynak:habertürk
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