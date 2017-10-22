TOKİ'DEN İSTANBULLULARA MÜJDE! TUZLA, KAYABAŞI VE SİLİVRİ'YE 5 BİN KONUT YAPILACAK
TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yıl yapılacak olan 60-65 bin konutun 3-5 bininin Tuzla, Kayabaşı ve Silivri'de inşa edileceğinin müjdesini verdi.
Sabah gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, sosyal konutta gelecek dönemde de bir sıkıntı görmediklerini söyledi. Yılda 65 bin adetlik sosyal konut üretip sattıklarını ve ödeme planlarının çok uzun vadelere yayılması nedeniyle yeni bir kampanya düşünmediklerini dile getiren Turan, "Özellikle Anadolu'da konut üretmeye çalışıyoruz ki büyük şehirlere göçü de engelleyelim. Son 3 yılda Anadolu'da çok ciddi konut yapıyoruz. Artık İstanbul'da çok ucuz konut olmaz. Biz sosyal konut üretimi yapan yegane kuruluşuz" dedi.
"150 BİNLİK EV 400 BİN OLUYOR"
Silivri'de bir arazi ürettiklerini ve orada sosyal konut yapmaya başlayacaklarını anımsatan Turan, "Tuzla'da bir arazi ürettik orada da başlıyoruz. Şehir merkezlerinde kalan yerlerde satılan konutu birisi kurada çektikten sonra 150 bin liralık konut 400 bin lira oluyor. Yani kura çekip daire sahibi olmuyor, kura çekip 200-250 bin lira para sahibi oluyor" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'A 5 BİN KONUT YAPILACAK"
Turan, "Bu yıl da 60-65 bin konut yapacaksak bu konutların finansmanını sağlayacak iş yapmamız lazım. Bu da yaklaşık 10-12 milyar liralık bütçe demek. Bu 60-65 bin konutun 3-5 bin tanesi İstanbul'da olacak. Tuzla'da arazi geliştiriyoruz. Kayabaşı bölgesi olacak. Bir de Silivri'de kamulaştırarak aldığımız arazide inşa edeceğiz" bilgisini verdi.
"SURİYE'DEKİ SINIR BİTME AŞAMASINDA"
Ergün Turan, Suriye sınırındaki duvarın hemen hemen bitme aşamasına geldiğinin altını çizerek, "Yüzde 90-95'ini yoluyla beraber teslim ettik. Kalan yüzdelik kesim askeri birliklerle doğru orantıda. Askeri açıdan sakıncalı alanlar da fırsat verildiğinde kapanacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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