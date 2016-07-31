

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinden yoğun talep geldiğini vurguladı.



Talepler üzerine her yıl olduğu gibi bu yıl da borcunu ödeyerek tapusunu almak isteyen vatandaşlar için indirim kampanyası başlattıklarını belirten Turan, yüzde 20 indirim uygulanacak kampanyaya başvuruların 22 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında yapılacağını söyledi.



İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının bu tarihler arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini ifade eden Turan, "Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." dedi.



Kampanyadan, satışları 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2013 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanabileceğini söyleyen Turan, şu değerlendirmede bulundu:



"Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmeyecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla İdareye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor."



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