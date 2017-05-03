

TOKİ tarafından kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin kullandırılan 2017 Restorasyon Kredisine 75 proje başvuru yapıldığı açıklandı.







Unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihsel değerleri, sağladığı kredilerle gelecek nesillere kazandıran TOKİ'nin Restorasyon Kredisi ile ilgili başvurular 3-28 Nisan tarihleri arasında yapıldı.







Üst limit 160 bin TL







2005 yılında 16 eserle başlayan kredilerin 2016 yılına gelindiğinde 726'ya ulaştığını söyleyen TOKİ Başkanı Turan, "Tarihi yapılar için verdiğimiz kredinin üst limitini bu yıl 160 bin liraya çıkardık. 28 Nisan'da sona eren restorasyon kredisine 75 proje başvuru yaptı. Restorasyon kredisi kapsamında bugün itibarıyla 726 proje için kredi açtık. 513 adet 'Taşınmaz Kültür Varlığı'nın restorasyonu tamamlanarak, İdaremizce Geçici Kabulü gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.







kaynak:haberler