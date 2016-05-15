Gerçekleştirilecek kura çekimi ile konut almaya hak kazananlar, 30.05.2016 ve 31.05.2016 tarihleri arasında TOKİ ile sözleşme imzalayacak.



Gerçekleştirilecek kura çekimi ile konut almaya hak kazananlar, 30.05.2016 ve 31.05.2016 tarihleri arasında TOKİ ile sözleşme imzalayacak.



Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Yenileme Toplu Konut Uygulaması kapsamında 4. Etap olarak yapımı tamamlanan 754 konut içerisinde yer alan TOKİ'ye ait, 3+1 nitelikli 80 konut , yapılan çekiliş ile yeni sahiplerini buldu.