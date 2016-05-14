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toki konutları çekilişi yapıldı

TOKİ KONUTLARI ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Yenileme Toplu Konut Uygulaması kapsamında 4. Etap olarak yapımı tamamlanan 754 konut içerisinde yer alan TOKİ’ye ait...

Tarih : 14 Mayıs 2016, 11:05
Puan Ver : Toki Konutları Çekilişi Yapıldı(9/10)12


Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Yenileme Toplu Konut Uygulaması kapsamında 4. Etap olarak yapımı tamamlanan 754 konut içerisinde yer alan TOKİ'ye ait, 3+1 nitelikli 80 konut, yapılan çekiliş ile yeni sahiplerini buldu.



Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çekilişte 1. Noter Yaşar Türk Vekili İbrahim Özsoy nezaretinde, Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki TOKİ 4. Etap bölgesinde yapımı tamamlanan 754 konuttan 80 konut için çekiliş yapılmak suretiyle satışa sunulan ve 937 vatandaşın başvuruda bulunduğu çekiliş gerçekleşti.



Gerçekleştirilecek kura çekimi ile konut almaya hak kazananlar, 30.05.2016 ve 31.05.2016 tarihleri arasında TOKİ ile sözleşme imzalayacak.










Etiketler: Toki  Konutları  Çekilişi  Yapıldı    haber

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